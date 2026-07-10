PMI Photo EnterPrize 2026 | premiata Nicole Locatelli con l’opera La strada che non si vede nasce camminando

Nicole Locatelli ha vinto il premio PMI Photo EnterPrize 2026 con l’opera “La strada che non si vede nasce camminando”. Il riconoscimento è promosso dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo. La premiazione si è svolta durante un evento dedicato alla fotografia e alle giovani promesse del settore. La sua opera è stata scelta tra numerosi partecipanti in una selezione pubblica. La giuria ha valutato l’originalità e la capacità espressiva dell’immagine.

Nicole Locatelli si è aggiudicata il premio PMI Photo EnterPrize 2026, promosso dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo attraverso il Gruppo di Lavoro Arte e Cultura – con Responsabile Simona Bonaldi, affiancata dai Membri Giulia Ghidini, Claudia Sartirani e Giuseppe Taramelli – con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti G. Carrara e del Politecnico delle Arti di Bergamo. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, nasce con l’obiettivo di favorire il dialogo tra il mondo delle PMI e quello dell’arte, valorizzando la cultura d’impresa e offrendo a giovani artiste e artisti l’occasione di entrare in relazione diretta con i luoghi, i processi e le persone che animano il tessuto produttivo bergamasco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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