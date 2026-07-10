Pino Strabioli ha partecipato alla cerimonia di consegna del Premio Strega, indossando un abito scuro e sorridendo davanti alle telecamere. Sul palco ha presentato la serata, intrattenendo il pubblico con discorsi e aneddoti. Dopo aver condotto numerosi programmi televisivi, ora si dedica anche al teatro, confermando un 2023 ricco di impegni e successi.

Il legame indissolubile con il Premio Strega. Pino Strabioli si conferma il volto televisivo per eccellenza del prestigioso riconoscimento letterario italiano. Dopo aver guidato con maestria diverse edizioni negli anni passati, dal 2016 in poi, è stato nuovamente protagonista della finale dell’ottantesima edizione, trasmessa in diretta su Rai 3 e affiancata sul palco dalla pianista Gloria Campaner. L’edizione 2026 ha celebrato un traguardo storico importante con il claim Quasi una vita, ispirato al celebre romanzo di Corrado Alvaro vincitore nel 1951. Durante la serata, che ha visto trionfare lo scrittore Michele Mari con il romanzo I convitati di pietra, Strabioli ha ribadito il suo ruolo fondamentale come divulgatore della cultura in Italia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Pino Strabioli: dal Premio Strega al teatro, l’anno d’oro del conduttore

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Premio Strega a Benevento. In finale sestina guidata da Michele Mari.

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