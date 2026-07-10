Un istruttore di volo argentino si è lanciato da un aereo durante un volo di addestramento, precipitando da un'altezza di 250 metri. Dopo aver detto alla sua allieva di proseguire da sola, il pilota si è lanciato nel vuoto. Il padre dell’uomo ha confermato il gesto come un suicidio. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Pochi istanti dopo aver detto alla sua allieva di “continuare da sola”, un istruttore di volo argentino si è lanciato da un aereo, precipitando a terra da un’altezza di 250 metri. Ora suo padre ha rivelato un dettaglio che potrebbe spiegare il motivo. Il 4 luglio, l’istruttore di volo quarantaduenne Leandro Andrés Bertazzo è partito per quella che i colleghi ritenevano sarebbe stata una lezione di routine con un’allieva pilota ventiduenne a Toledo, in Argentina. «Quel giorno abbiamo visto Leandro come sempre. È arrivato di buon umore, salutando tutti con un bacio come al solito», ha raccontato a La Nación Eduardo Álvarez, direttore della scuola di volo Flying Parrot Córdoba. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Pilota suicida durante volo di addestramento: parla il padre

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The B-17 Tail Gunner Who Defied Orders—and Destroyed 17 German Planes

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