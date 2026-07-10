Durante un volo di addestramento in Argentina, l’istruttore è uscito dal velivolo e non è più rientrato, lasciando la studentessa pilota da sola. La giovane ha dovuto gestire l’atterraggio in emergenza senza assistenza. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’uscita dell’istruttore o su eventuali interventi successivi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un volo di addestramento di routine in Argentina si è trasformato in un’esperienza terrificante quando una studentessa pilota si è ritrovata improvvisamente a dover atterrare l’aereo da sola dopo che il suo istruttore è uscito dal velivolo durante il volo. L’incidente è avvenuto sabato 4 luglio, durante una lezione a bordo di un piccolo Cessna C-150. Secondo l’ufficio del Procuratore Generale argentino Carlos Gonella, la studentessa di 22 anni stava volando con l’istruttore 42enne ed ex pilota commerciale Leandro Bertazzo quando si è verificata la situazione. La studentessa ha poi dichiarato alle autorità che Bertazzo era “saltato” dall’ aereo nei pressi della città di Toledo, nella provincia di Córdoba. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Pilota si suicida durante un volo di addestramento

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Pilots Called the 90-Degree Dive Suicide Until They Used It to Sink 47 Ships Without Losing 1 Plane

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