Una villa sull’Appia Antica è stata svaligiata. I ladri sono entrati mentre il proprietario era fuori e hanno messo a soqquadro gli ambienti, lasciando luci accese. La proprietà si trovava in condizioni diverse rispetto a come era stata lasciata. Non ci sono ancora dettagli sulla quantità di oggetti rubati o eventuali danni. La polizia sta indagando sull’accaduto. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata.

Luci accese e tutto a soqquadro. Non era così che Pierluigi Diaco, giornalista e volto tv della Rai per essere il conduttore di “BellaMa’”, aveva lasciato casa quando è uscito con il suo compagno, Alessio Orsingher, la sera del 1° luglio. Al rientro, infatti, la sgradita sorpresa di aver subìto un furto. Cosa è stato rubato. Come anticipato, i fatti sono avvenuti alcuni giorni fa. Intorno alle ore 20 i due hanno lasciato la dimora sull’Appia Antica per poi farvi rientro alcune ore dopo: come scrive Repubblica, i ladri avrebbero sfondato una porta finestra per fare irruzione all’interno e cercare di portar via più refurtiva possibile. La cassaforte non è stata trovata ma da una prima ricostruzione sarebbero stati rubati oggetti di valore, gioielli, capi d’abbigliamento ma anche ricordi personali del conduttore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura per Pierluigi Diaco: svaligiata la sua villa sull’Appia Antica

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