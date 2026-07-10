Piera Pinna scomparsa La lotta della famiglia | Vogliamo la verità

Dopo nove mesi di silenzio, la famiglia di una donna scompare ancora senza tracce. La polizia ha avviato indagini senza aver trovato risposte definitive. La donna è scomparsa nel nulla e i familiari chiedono chiarezza. Non ci sono ancora segnalazioni certe o prove concrete sulla sua sorte. La ricerca continua, ma finora nessun elemento che possa chiarire cosa sia successo. La famiglia insiste: vuole solo sapere la verità.

Un caso aperto. Un mistero fitto, lungo nove mesi. Un vuoto che non si colma e una domanda che continua a pesare come un macigno: che fine ha fatto Piera? Era il 21 settembre quando Piera Pinna, 69 anni, titolare di un’azienda agricola a San Miniato (gestiva anche un chiosco di frutta e verdura a Empoli), entrò nel bosco di Medicina di Pescia per cercare funghi e non è più tornata. Fu marito Remo, 85 anni, a dare l’allarme, dopo Piera non si presentò all’appuntamento che i due si erano dati nello stradello all’ingresso del bosco. Partirono le ricerche. La zona fu battuta a lungo da soccorritori, volontari e forze dell’ordine. Ma nonostante i sopralluoghi, non è mai emerso alcun elemento utile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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