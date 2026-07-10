piazza grande diventa palcoscenico di danza musica canto e arte

Piazza Grande ospiterà dal 12 luglio un festival dedicato a danza, musica, canto e arte. La prima edizione di Arezzo Dance Hub inizierà alle 19 e durerà fino a domenica 14 luglio. L’evento prevede esibizioni di artisti locali e nazionali, con spettacoli in diverse discipline artistiche. La manifestazione si svolgerà nel cuore della città, coinvolgendo vari spazi pubblici e culturali.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Piazza Grande diventa palcoscenico di un grande spettacolo tra danza, musica, canto e arte. La prima edizione del festival Arezzo Dance Hub prenderà il via domenica 12 luglio, alle 19.00, con una produzione unica nel suo genere dove decine di artisti con diverse esperienze e diversa formazione uniranno i reciproci linguaggi espressivi in una performance corale capace di fondere movimento, emozioni, energia e creatività in uno scenario dal raro fascino. Arezzo Opera Street Popup è il titolo di un evento che, organizzato dall’associazione Progetti Per La Danza con il sostegno di Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo e Fondazione Arezzo Intour, proporrà una serata dal forte impatto emotivo capace di abbattere i confini tra le discipline e coinvolgere il pubblico in un’esperienza immersiva e partecipata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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