Il Comune ha annunciato l'aggiunta di diecimila nuovi stalli per il 2027 nei quindici parcheggi di interscambio con la metropolitana. Attualmente, ci sono 160 posti nel vecchio Piano urbano dei parcheggi, sospeso da tre decenni. Dopo un’approfondita discussione in Aula, il nuovo piano prevede un incremento significativo di spazi di sosta, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e la capacità di accoglienza nei punti di interscambio.

Erano 160 nel vecchio Pup, il Piano urbano dei parcheggi che stava lì, sospeso da 30 anni. Oggi, dopo un lavoro di cesello in Aula, di quella lista ne restano 22, però da rivisitare in chiave moderna, ovvero tenendo ferme le costanti — sostenibilità, utilità e mobilità — e declinando i progetti in base alla filosofia del Campidoglio: l’intermodalità, cioè la possibilità di attraversare la città avendo a disposizione l’utilizzo in successione di vari servizi pubblici, dal bus alla metro fino al monopattino per l’ultimo miglio. Così, con lo stralcio di 138 progetti — 41 improcedibili e 97 già negli Uffici per l’eliminazione definitiva — nasce il nuovo Piano che, entro il 2027, dovrà dotare Roma di altri 10 mila stalli in 15 parcheggi, sistemati soprattutto nei nodi di scambio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Piano del Comune, diecimila nuovi stalli previsti per il 2027 nei quindici parcheggi di interscambio con le metro

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