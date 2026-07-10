petrolio e minerali il venezuala abbraccia il libero mercato per davvero

Il Venezuela ha annunciato l'apertura al libero mercato per petrolio e minerali, dopo due settimane dal terremoto che ha colpito il paese. Le autorità hanno deciso di rimuovere le restrizioni sulle esportazioni di risorse naturali, consentendo alle aziende di operare senza limitazioni statali. Questa mossa mira a stimolare l’economia e attrarre investimenti esteri, mentre il paese cerca di riprendersi dalla crisi causata dal sisma e da problemi economici di lunga data.

Il Venezuela ancora sotto choc per il terremoto, devastante, di due settimane fa è finalmente pronto ad abbracciare il libero mercato. Tutto era, come raccontato da questo giornale, stato deciso qualche mese fa quando Delcy Rodriguez, reduce dalla fine traumatica del regime di Nicolas Maduro, decise che per l’economia del Paese sudamericano era tempo di entrare in una nuova era. Le prime pedine, però, le aveva mosse Donald Trump, quando nei giorni della cattura di Maduro, ai primi di gennaio, aveva invitato del grandi compagnie occidentali, tra cui Eni, a prendere possesso delle infrastrutture petrolifere venezuelane, per rilanciarne produttività ed efficienza. 🔗 Leggi su Formiche.net

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La questione Petrolio Venezuela spiegata dal punto di vista geologico e industriale

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