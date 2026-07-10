peste suina focolaio in un allevamento nel pistoiese

A fine giugno nel comune di San Marcello Piteglio sono stati trovati tre cinghiali morti risultati positivi alla peste suina africana. Di recente, l'infezione si è diffusa anche in un allevamento di maiali nello stesso territorio, con due dei tre corpi rinvenuti che hanno confermato la presenza del virus. La situazione interessa quindi sia la fauna selvatica che l’attività di allevamento locale.

Pistoia, 10 luglio 2026 – A fine giugno nel comune di San Marcello Piteglio c'era stato il caso di tre cinghiali morti e risultati positivi. L'infezione da peste suina africana si è allargata adesso nello stesso territorio comunale a un allevamento di maiali: due dei tre suini rinvenuti senza vita sono risultati positivi ai controlli. I casi sono stati confermati dal Centro di referenza nazionale per le peste suina, che ha esaminato i campioni prelevati dal servizio veterinario dell' Asl Toscana Centro dopo la segnalazione dei decessi da parte dell'allevatore. https:www.lanazione.itluccacronacapeste-suina-africana-lfkp998k Convocata l’unità di crisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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