Perché tutti parlano dello Sri Lanka | la guida al viaggio tra mare templi piantagioni e safari nella natura dell’ottava meraviglia del mondo moderno

Lo Sri Lanka, noto come “la lacrima dell’India”, ha subito secoli di colonialismo e una guerra civile durata trent’anni, conclusasi nel 2009. Nel 2004, uno tsunami devastò l’isola, portando distruzione e successiva rinascita. Questa storia si riflette nella sua natura e nei luoghi di interesse, tra mare, templi, piantagioni e riserve naturali. L’isola è diventata meta di viaggiatori desiderosi di scoprire un mix di cultura e paesaggi incontaminati.

Lo Sri Lanka viene chiamato “la lacrima dell’India”, ed è proprio questa curiosa forma che sembra raccontare le emozioni di chi ha fatto i conti con la storia, dopo secoli di colonialismo e trent’anni di guerra civile terminata nel 2009, e con la furia della natura, memori dello tsunami che nel 2004 portò distruzione e rinascita. Questa terra resiliente al largo del subcontinente è un ossimoro di vita, una lacrima di gioia, oggi destinazione sicura e accogliente, un abbraccio di culture che convivono serenamente dopo decenni di tensioni etniche. I nativi Veddah, i Singalesi e i Tamil arrivati dall’India, ma anche le influenze olandesi e portoghesi, cammei della storia europea risalenti al XVI secolo, e infine la supremazia inglese che la trasformò nella gemma tropicale di “Ceylon”, sino all’indipendenza nel 1948. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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SRI LANKA in 16 giorni! Il nostro viaggio incredibile… ma non come pensavamo...

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