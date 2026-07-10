Perché l’Italia è vulnerabile nella guerra delle percezioni Scrive Preziosa

Negli ultimi anni, il dibattito pubblico occidentale ha dedicato maggiore attenzione alle operazioni di influenza condotte dalla Russia contro le democrazie europee. Questa vulnerabilità si manifesta nelle strategie di manipolazione dell’opinione pubblica e nella diffusione di fake news, che mirano a indebolire la coesione sociale e a influenzare le decisioni politiche. La situazione evidenzia come l’Italia, come altri paesi europei, sia esposta a queste forme di pressione e manipolazione.

Negli ultimi anni il dibattito pubblico occidentale ha dedicato crescente attenzione alle operazioni di influenza condotte dalla Russia nei confronti delle democrazie europee. Rapporti, studi e analisi hanno evidenziato il ruolo svolto da media, fondazioni, associazioni culturali, think tank e reti accademiche nel promuovere narrative favorevoli agli interessi strategici di Mosca. Si tratta di un fenomeno reale e meritevole di attenzione. Tuttavia, concentrarsi esclusivamente sull’influenza russa rischia di farci perdere di vista una questione ben più importante ossia la vulnerabilità cognitiva delle nostre società. In geopolitica esiste una distinzione fondamentale che troppo spesso viene trascurata. 🔗 Leggi su Formiche.net

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