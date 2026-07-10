Perché l’Europa si riscalda il doppio del resto del mondo?

L’Europa si riscalda circa il doppio rispetto al resto del mondo. Nel Nord, le superfici chiare come neve e ghiaccio si stanno riducendo, sostituite da vegetazione più scura. Nel Mediterraneo, le temperature aumentano più rapidamente rispetto ad altre aree. Le variazioni nelle superfici riflettenti e la perdita di ghiaccio sono fattori chiave. La riduzione delle superfici riflettenti accelera il riscaldamento, mentre l’aumento delle temperature amplifica i cambiamenti climatici nelle diverse zone europee.

Roma, 10 luglio 2026 – Perché l’Europa si riscalda così velocemente? Le ragioni differiscono tra l’Europa settentrionale e quella mediterranea. Il Nord è una regione coperta da molte superfici chiare, innevate o ghiacciate, che a causa del cambiamento climatico cedono il posto alla vegetazione e quindi tendono a scurirsi. Questo riduce l’effetto albedo – la capacità di riflettere la luce e il calore del sole – e quindi le superfici assorbono più radiazione solare e l’atmosfera si riscalda. Cosa succede nell’Europa meridionale? Al Sud abbiamo un altro meccanismo, anche se c’è ancora un po’ di dibattito sulla questione, ma in sostanza assistiamo a uno spostamento verso nord di un braccio, una fascia della cella di Hadley, quel sistema che porta l’energia accumulata all’equatore verso i poli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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