Nuova ondata di caldo | perché l’Europa si riscalda il doppio del resto del mondo?
L’Europa si sta riscaldando a un ritmo doppio rispetto al resto del mondo. Nel Nord, le superfici chiare e innevate si stanno scurendo con il riscaldamento, favorendo l’assorbimento di calore. In Mediterraneo, le temperature aumentano rapidamente, anche a causa di un aumento delle ondate di calore e della perdita di copertura vegetale. Questa differenza di velocità di riscaldamento riguarda sia le zone settentrionali che quelle meridionali del continente.
Roma, 10 luglio 2026 – Perché l’Europa si riscalda così velocemente? Le ragioni differiscono tra l’Europa settentrionale e quella mediterranea. Il Nord è una regione coperta da molte superfici chiare, innevate o ghiacciate, che a causa del cambiamento climatico cedono il posto alla vegetazione e quindi tendono a scurirsi. Questo riduce l’effetto albedo – la capacità di riflettere la luce e il calore del sole – e quindi le superfici assorbono più radiazione solare e l’atmosfera si riscalda. Cosa succede nell’Europa meridionale? Al Sud abbiamo un altro meccanismo, anche se c’è ancora un po’ di dibattito sulla questione, ma in sostanza assistiamo a uno spostamento verso nord di un braccio, una fascia della cella di Hadley, quel sistema che porta l’energia accumulata all’equatore verso i poli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Nuova ondata di calore subtropicale in Italia: attesi picchi sopra i 40°C e temporali intensi
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La nuova ondata di caldo desertico porterà temperature oltre i 40 gradi nel sud dell’Isola e nuove criticità per gli ecosistemi marini #Caldo #temperature #meteo #Sardegna #GolfodiOlbia facebook
Se non sei spaventato da questa ondata di calore, dovresti esserlo. Il caldo estremo che si sta vivendo attualmente in Europa non è la nuova normalità: di molto peggio deve ancora arrivare, e stiamo facendo davvero troppo poco per adattarci. reddit