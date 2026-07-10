L’Europa ha una forte produzione di ricerca scientifica, ma fatica a tradurla in sperimentazioni cliniche, investimenti e accesso ai nuovi farmaci. La sfida principale riguarda la fase successiva alla scoperta scientifica, quella che permette di portare le innovazioni dal laboratorio al paziente. La mancanza di un’efficace trasformazione delle scoperte in applicazioni pratiche limita la competitività del continente nel settore sanitario e farmaceutico.

All’Europa non manca la scienza. Il problema è ciò che accade dopo: la capacità di trasformare ricerca di qualità in sperimentazioni cliniche, investimenti, nuovi farmaci e accesso per i pazienti. È questa la chiara contraddizione che emerge dall’aggiornamento di luglio del rapporto Assessing Europe’s competitiveness as a location for the life sciences industry, realizzato da Efpia e Charles River Associates e ora esteso anche al confronto con il Giappone. L’Unione conserva un’elevata qualità della ricerca, competenze digitali avanzate, una base manifatturiera solida e un importante surplus commerciale. Ma lungo il percorso che porta dal laboratorio al mercato sta perdendo terreno rispetto soprattutto a Stati Uniti e Cina. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché la scienza non basta. Dove l’Europa perde la sfida globale

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