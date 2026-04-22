Domenica 26 aprile, il Bioparco di Roma ospiterà l'evento della City Nature Challenge, una competizione scientifica internazionale che vede coinvolte circa 450 città in tutto il mondo. Durante questa giornata, il parco diventerà un laboratorio all'aperto dedicato all'osservazione e allo studio della biodiversità urbana. L'iniziativa mira a raccogliere dati sulla presenza di specie animali e vegetali nel contesto cittadino.

Domenica 26 aprile, il Bioparco di Roma si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto per la City Nature Challenge, una competizione scientifica globale che coinvolge 450 città in tutto il mondo. I cittadini potranno partecipare a un bioblitz, raccogliendo fotografie e segnalazioni su specie animali e vegetali presenti nelle aree urbane e periurbane, dati che verranno poi catalogati da esperti e volontari. La scienza partecipativa tra i 17 ettari del parco romano. L’iniziativa punta a trasformare l’osservazione della natura in un contributo concreto alla ricerca scientifica attraverso la cosiddetta Citizen Science. Nel contesto specifico del Bioparco, l’evento si declinerà in un safari urbano che permetterà di esplorare i 17 ettari della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bioparco, safari urbano per la scienza: sfida globale alla biodiversità

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Panoramica sull’argomento

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Domenica 26/4 al #Bioparco partecipa alla #CityNatureChallenge: gara amichevole in contemporanea in 450 città di tutto il mondo per raccogliere foto e osservazioni sulla biodiversità urbana. Visite guidate incluse nel biglietto 10:30/15:15 Info ow. x.com