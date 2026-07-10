Un animale ha trascorso diversi giorni con un barattolo di plastica trasparente incastrato sulla testa, impedendogli di vedere, muoversi o mangiare normalmente. Durante questo periodo, molte persone hanno creduto si trattasse di un cane randagio in difficoltà. I soccorritori sono intervenuti dopo aver individuato l’animale, sorprendendosi della sua condizione.

Per giorni ha vagato con un contenitore di plastica trasparente incastrato sulla testa, senza riuscire a vedere, orientarsi o nutrirsi normalmente. Chi lo incontrava pensava fosse un cane randagio finito in una situazione drammatica mentre cercava cibo tra i rifiuti. Qualcuno aveva persino ipotizzato un gesto di crudeltà nei suoi confronti. La realtà, però, era diversa. La storia arriva da Delhi Township, in Ohio, dove un giovane coyote è rimasto intrappolato con un barattolo di plastica infilato sul muso. Come raccontato da “ La Stampa “, l’animale, ribattezzato dalla comunità “Jarhead”, è stato avvistato nella zona ovest di Cincinnati mentre si muoveva in condizioni sempre più difficili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per giorni vaga con un barattolo di plastica incastrato sulla testa senza vedere né mangiare: tutti pensano sia un cane, ma la scoperta sorprende i soccorritori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

5 IDEE CON BOTTIGLIE DI PLASTICA Riciclo Creativo

Notizie e thread social correlati

Messi o Maradona? Gli argentini la pensano così. Ma un tifoso sorprende tuttiI tre gol segnati da Messi nell’esordio contro l’Algeria hanno suscitato entusiasmo tra gli argentini sia nel paese che negli Stati Uniti.

La velista riminese sulla Flotilla: “Siamo rimasti 40 ore in catene, senza mangiare né bere. Molti di noi sono stati picchiati”La velista riminese della Flotilla ha raccontato di aver trascorso 40 ore in catene, senza cibo né acqua, con alcuni membri picchiati.

Temi più discussi: C’è un cane con la testa incastrata in un contenitore, ma solo dopo il salvataggio si scopre la sua vera na…; Un fumetto per VAGA: Napoli nouvelle vague; Patriot dagli Usa e licenza all'Ucraina, la promessa vaga di Trump agita la Russia; Michele Morrone ha una nuova fidanzata?| Baci e tenerezze con una ragazza ‘misteriosa’….

URGENTE: Colloquio tra 3 giorni per un dottorato in AI/ML. Sono un fisico di mezza carriera (MSc 2006, oltre 20 anni di esperienza clinica) con ZERO esperienze di programmazione/AI. Ho bisogno di idee per il pitch di ricerca! reddit

In questi giorni il caso Arbitropoli sta giustamente attirando l'attenzione di tutti: un caso gravissimo. Ma un giorno quel fascicolo dovrà essere recapitato alla Procura Federale, perché ricordiamo che a noi interessa il lato sportivo, non quello penale: sono due x.com

Gatto resta incastrato con il muso in una bottiglia e vaga impaurito per giorniUn gatto di nome Ramses, appartenente a una colonia felina del comune di Ascea, in provincia di Salerno, è rimasto incastrato con il muso in una bottiglia tagliata a metà, forse trovata per strada. Il ... blitzquotidiano.it

Vaga per tre giorni, anziano trovato da un passante a Fratticiola SelvaticaLo cercavano fin da mercoledì sera con ogni mezzo a disposizione. Un uomo anziano con problemi di salute è stato notato alle 8 di sabato da un passante a Fratticiola Selvatica, frazione di Perugia. E' ... rainews.it