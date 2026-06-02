Pensioni | il governo valuta l’uscita anticipata a 64 anni

Il governo sta considerando di modificare l’età di uscita anticipata dal lavoro, portandola a 64 anni. Sono in fase di valutazione i criteri di calcolo per determinare quanto denaro sarà necessario per sostenere questa misura e come verranno utilizzate le risorse del trattamento di fine rapporto (TFR) per coprire i costi. Le proposte riguardano anche le modalità di accesso e i requisiti richiesti per i lavoratori interessati. Al momento, non sono state definite le date di applicazione né le modalità precise di attuazione.

? Punti chiave Come cambierà il calcolo della spesa per finanziare l'uscita anticipata?. Quali risorse del TFR verranno usate per garantire la sostenibilità?. Perché lo Stato recupera 70 miliardi tramite l'Irpef sugli assegni?. Come influirà questa riforma sul ricambio generazionale nelle aziende?.? In Breve Spesa pensionistica a 326 miliardi contro 290 miliardi di entrate contributive.. Rientro fiscale di 70 miliardi tramite Irpef applicata agli assegni pensionistici.. Sottosegretario Durigon e Ministro Giorgetti valutano l'uso di Tfr e previdenza complementare.. Obiettivo ricambio generazionale per gestire impatti tecnologici e intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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