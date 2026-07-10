Quasi 90 donne cattoliche democratiche di tutta Italia hanno sottoscritto un appello al segretario del Partito Democratico, chiedendo di abbandonare le candidature decise dall’alto e di favorire le preferenze. La richiesta si inserisce nel dibattito interno al partito, con l’obiettivo di ottenere una posizione chiara sulla questione delle preferenze nelle scelte elettorali. La lettera è stata inviata nel giro di pochi giorni e rappresenta una richiesta di maggiore coinvolgimento diretto delle donne nelle decisioni politiche.

“In pochi giorni il nostro appello a Schlein, affinchè il Partito Democratico dica finalmente una parola chiara a favore delle preferenze, ha raccolto l’adesione di quasi 90 donne cattolico democratiche di tutto il Paese. Dal Piemonte al Lazio al Veneto alla Lombardia all’Emilia-Romagna, sono infatti tantissime le donne cattolico democratiche che hanno ritenuto di scrivere alla nostra segretaria invocando una presa di posizione”. Lo dicono Silvia Costa, già ruroparlamentare e componente della direzione nazionale del Pd, e Monica Canalis, consigliera regionale Pd del Piemonte. Pd, la rivolta delle donne cattoliche. Tra le tante firme... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pd, le donne cattoliche sfidano Schlein: “Basta candidature calate dall’alto, servono le preferenze”

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