Pd le donne cattoliche sfidano Schlein | Basta candidature calate dall’alto servono le preferenze
Quasi 90 donne cattoliche democratiche di tutta Italia hanno sottoscritto un appello al segretario del Partito Democratico, chiedendo di abbandonare le candidature decise dall’alto e di favorire le preferenze. La richiesta si inserisce nel dibattito interno al partito, con l’obiettivo di ottenere una posizione chiara sulla questione delle preferenze nelle scelte elettorali. La lettera è stata inviata nel giro di pochi giorni e rappresenta una richiesta di maggiore coinvolgimento diretto delle donne nelle decisioni politiche.
“In pochi giorni il nostro appello a Schlein, affinchè il Partito Democratico dica finalmente una parola chiara a favore delle preferenze, ha raccolto l’adesione di quasi 90 donne cattolico democratiche di tutto il Paese. Dal Piemonte al Lazio al Veneto alla Lombardia all’Emilia-Romagna, sono infatti tantissime le donne cattolico democratiche che hanno ritenuto di scrivere alla nostra segretaria invocando una presa di posizione”. Lo dicono Silvia Costa, già ruroparlamentare e componente della direzione nazionale del Pd, e Monica Canalis, consigliera regionale Pd del Piemonte. Pd, la rivolta delle donne cattoliche. Tra le tante firme... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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