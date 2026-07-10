Il governo ha annunciato un fondo nazionale di 500 milioni di euro all’anno per il triennio 2027-2029, destinato alle imprese che investono in sicurezza sul lavoro. Le aziende potranno ricevere un rimborso fino all’80% delle spese sostenute per formazione, prevenzione, dispositivi di protezione, innovazione tecnologica e miglioramenti strutturali. La misura mira a incentivare investimenti in sicurezza e prevenzione nelle attività produttive.

Istituire un Fondo nazionale da 500 milioni di euro l’anno per il triennio 2027-2029 per sostenere le imprese che investono in formazione, prevenzione, dispositivi di protezione, innovazione tecnologica e sicurezza nei luoghi di lavoro. È quanto propone il Partito Democratico in una proposta di legge (Atto Camera 2985) appena depositata alla Camera. L’obiettivo, spiega a Parlamento 24 il deputato Marco Simiani, primo firmatario, è quello di non considerare la sicurezza sui luoghi di lavoro un costo o un semplice adempimento burocratico, ma come un investimento strategico per tutelare la vita delle lavoratrici e dei lavoratori e rafforzare il sistema produttivo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pd: alle imprese rimborso fino all’80% delle spese per migliorare la sicurezza sul lavoro

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