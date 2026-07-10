passo avanti significativo per offrire cure migliori

Andrea Ardizzoni, ordinario di Oncologia medica all’Università di Bologna, di che tipo di neoplasia parliamo? "Le patologie neoplastiche del polmone sono tra le più frequenti tra le solide e anche la prognosi è più severa. La mutazione di EGFR è una rarità che riguarda meno del 10% di tutti i tumori del polmone ed è caratterizzata dal fatto che insorge in persone che non hanno mai fumato o fumato molto poco. È caratterizzata appunto dalla presenza di una rottura di un gene specifico, un’alterazione molecolare che provoca il tumore e ne determina sviluppo neoplastico e diffusione". Come si può affrontare? "Attraverso farmaci specifici con quella che viene chiamata terapia personalizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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