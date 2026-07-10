Un saluto prima delle vacanze estive: la Link University ha riunito a Sassonia al "PartyLink" gli studenti del primo anno del corso magistrale di Medicina e Chirurgia, che sono ancora a Fano per sostenere gli ultimi esami. Un momento conviviale, quello di mercoledì pomeriggio al bar Adriatico, ma anche un’occasione per presentare ai giovani, che si sono da poco diplomati, le opportunità formative offerte da UniLink: l’università privata che dallo scorso anno accademico 2026-2027 si è insediata a Fano, a Palazzo Marcolini, avviando il corso magistrale di Medicina e Chirurgia. "Presenti al ’PartyLink’ studenti in carne ed ossa – commenta con soddisfazione l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Alberto Santorelli che si è impegnato per l’insediamento a Fano della Link– che partecipano alle lezioni e agli esami in presenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - PartyLink a Sassonia. E presto Fisioterapia

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