Sono state annunciate le modifiche ai programmi delle partite di Premier League di agosto e settembre 2026, con dettagli su canali, streaming online e orari di inizio. Le nuove date e orari sono state confermate e pubblicate, mentre sui social sono scoppiate polemiche riguardo alle variazioni. La comunicazione riguarda l’intera programmazione delle partite trasmesse in diretta. Non sono stati segnalati cambiamenti specifici ai canali o alle piattaforme di streaming rispetto alle precedenti programmazioni.

2026-07-10 17:59:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Sono state annunciate le selezioni per la trasmissione in diretta della Premier League per le partite di agosto e settembre 202627. Il programma copre il periodo compreso tra la prima e la quinta giornata, a partire dalla trasferta del Coventry City contro l’Arsenal. Sabato verrà trasmessa la partita casalinga dell’Hull City contro il Manchester United, mentre quella sera sarà trasmessa la trasferta del Tottenham al Brentford. Ecco l’elenco più recente delle partite della Premier League scelte per la trasmissione in diretta, inclusi i dettagli su canali e live streaming e il programma completo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Partite TV della Premier League: elenco completo dei cambiamenti di programma in agosto e settembre 2026 inclusi canali, streaming online in diretta, orari di inizio confermati

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