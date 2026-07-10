Parte l’era Allegri | lunedì sarà a Napoli subito al lavoro
Lunedì, l’ex allenatore del Milan arriverà a Napoli per cominciare ufficialmente la sua nuova avventura sulla panchina del club partenopeo. Dopo l’annuncio dell’accordo, si recherà subito allo stadio per iniziare le prime sessioni di allenamento con la squadra. L’allenatore sostituirà il predecessore e lavorerà con il team nelle prossime settimane, con l’obiettivo di preparare la stagione in corso.
Sta per iniziare l’avventura sulla panchina del Napoli per Massimiliano Allegri. Lunedì l’ex Milan è atteso a Napoli per iniziare subito la sua nuova avventura partenopea. Il Napoli è pronto ad aprire ufficialmente la nuova stagione con l’arrivo di Massimiliano Allegri, atteso lunedì in città. Nel corso della giornata il tecnico si recherà anche al centro sportivo di Castel Volturno, dove è in programma una prima riunione operativa con lo staff e la dirigenza per definire gli ultimi dettagli dell’avvio della preparazione estiva. L’inizio delle attività è fissato per i primi giorni della prossima settimana, quando i calciatori si sottoporranno a tre giornate dedicate alle visite mediche e ai test atletici. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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