Sta per iniziare l’avventura sulla panchina del Napoli per Massimiliano Allegri. Lunedì l’ex Milan è atteso a Napoli per iniziare subito la sua nuova avventura partenopea. Il Napoli è pronto ad aprire ufficialmente la nuova stagione con l’arrivo di Massimiliano Allegri, atteso lunedì in città. Nel corso della giornata il tecnico si recherà anche al centro sportivo di Castel Volturno, dove è in programma una prima riunione operativa con lo staff e la dirigenza per definire gli ultimi dettagli dell’avvio della preparazione estiva. L’inizio delle attività è fissato per i primi giorni della prossima settimana, quando i calciatori si sottoporranno a tre giornate dedicate alle visite mediche e ai test atletici. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Parte l’era Allegri: lunedì sarà a Napoli subito al lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hellfest 2026 - A batalha continua! - preços, infos e muito calor!

Notizie e thread social correlati

Allegri al Napoli, ci siamo: subito un rinforzo in arrivo, assalto a Gatti | CMMassimiliano Allegri si trasferisce al Napoli dopo essere stato esonerato dal Milan.

Non solo lo scudetto in eredità: i dossier che Allegri dovrà aprire subito al NapoliAl momento, il Napoli di Allegri si prepara ad affrontare una serie di questioni da gestire subito dopo l’ufficializzazione, tra cui la...

Temi più discussi: Ufficiale: a Napoli inizia l'era Allegri. Il comunicato e i dettagli del contratto; Napoli, comincia l’era di Allegri De Laurentiis: Benvenuto Max; Napoli, nuovo allenatore Allegri: tre anni di contratto per puntare in alto; Inizia l'era Allegri al Napoli: data e orario della presentazione.

SERIE A - Napoli, parte l’era Allegri: il quinto tricolore azzurro si gioca a 6,00 ift.tt/EIVgFlN x.com

Napoli, inizia l'era Allegri: ecco quando arriverà a Castel VolturnoFrank Zambo Anguissa sarà uno dei calciatori che più di altri conquisterà la scena e i riflettori in occasione del ritiro a Dimaro. E non soltanto per questioni di calcio puro: c’è il futuro in copert ... msn.com

SERIE A - Napoli, parte l’era Allegri: il quinto tricolore azzurro si gioca a 6,00Mancava solo l’ufficialità: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. È il tecnico livornese il prescelto da Aurelio De Laurentiis per sostituire Antonio Conte, proprio come successo alla ... napolimagazine.com