Due studi clinici su trapianti di neuroni derivati da cellule staminali in pazienti con morbo di Parkinson hanno concluso un anno di monitoraggio, dimostrando che le procedure sono sicure. Le sperimentazioni hanno testato diverse strategie di trapianto e hanno verificato la tollerabilità dei neuroni prodotti in laboratorio. I risultati indicano che i neuroni dopaminergici ottenuti da staminali non hanno causato effetti avversi rilevanti nei pazienti durante il periodo di osservazione.

Due sperimentazioni cliniche basate sul trapianto di neuroni ottenuti da cellule staminali hanno completato dodici mesi di osservazione nei pazienti con morbo di Parkinson, fornendo nuovi dati sulla sicurezza delle procedure e sulla possibilità di utilizzare cellule produttrici di dopamina per sostituire quelle distrutte dalla malattia. I risultati sono stati presentati al congresso annuale della International Society for Stem Cell Research (ISSCR) e riguardano due approcci differenti: lo studio STEM-PD, coordinato da Malin Parmar dell’Università di Lund (Svezia), che utilizza un prodotto standardizzato derivato da cellule staminali... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Parkinson, i neuroni ottenuti da staminali superano la prova della sicurezza. Gli studi con strategie differenti

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