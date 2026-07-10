Arezzo, 10 giugno 2026 – C’è un filo di lana col ricciolo che lega Hollywood al Casentino e si intreccia nella trama del cinema d’autore. Audrey Hepburn fa “Colazione da Tiffany“ con un cappotto di lana col ricciolo, correva l’anno 1961. Molti anni dopo, due bambine indossano il cappotto color becco d’oca portando viveri agli angeli del fango che salvarono Firenze nell’alluvione del 1966. Il Panno nel cinema. Il regista Marco Tullio Giordana nel film “La meglio gioventù” scelse proprio il tessuto casentinese per la sua storia millenaria e il fascino che tramanda da secoli. “I cappottini li fornimmo noi per il film e da allora con il regista è nata un’amicizia: quando è libero con la moglie Caterina è ospite da noi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Panno del Casentino, nuova vita. Dall’amarcord al rilancio: “Il mito non morirà mai”

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