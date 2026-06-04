L’USDA ha confermato mercoledì la presenza di larve carnivore in Texas, definendole “larva killer”. La scoperta riguarda un insetto che, in passato, era stato eliminato e ora si teme possa tornare a diffondersi. Non sono stati forniti dettagli sulla quantità o sulla localizzazione precisa delle larve nel stato. La notizia segue segnalazioni di ritrovamenti precedenti e si inserisce in un quadro di monitoraggio su eventuali nuove invasioni di questa specie.

L’ U.S. Department of Agriculture (USDA) ha dichiarato mercoledì la presenza di larve carnivore in Texas. Attualmente l’unico animale colpito è stato identificato come un vitello di tre settimane collocato nella contea di Zavala. L’USDA ha riferito che è già impegnato nell’applicazione delle misure necessarie per debellare la mosca parassita. Il Dipartimento, quindi, ha stabilito una «zona infestata» di 19 chilometri intorno alla zona interessata. La prima individuazione della larva carnivora in Texas. Il sottosegretario per i programmi di marketing e regolamentazione dell’USDA, Dudley Hoskins, ha dichiarato: «L’USDA ha investito pesantemente negli strumenti necessari per eliminare il verme killer del Nuovo Mondo fin da quando i casi hanno iniziato ad aumentare in America Centrale e in Messico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Stati Uniti, individuata in Texas la “larva killer”: «Già sconfitto in passato, lo faremo di nuovo»

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