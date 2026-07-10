Il capitano dell’Aquila, Duccio Carapelli, ha parlato dopo aver vinto la Carriera il 3 luglio. Ricorda di aver reagito a occhi chiusi quando è stato annunciato il nome della sua squadra. Carapelli ha sottolineato l’importanza della memoria storica per le mosse nel Palio e ha descritto l’emozione e il fioretto come elementi fondamentali della sua performance. La vittoria è stata commentata come un momento intenso e significativo.

Siena, 10 luglio 2026 – La Nazione di Siena ha aperto le porte al capitano dell’Aquila Duccio Carapelli dopo la Carriera conquistata il 3 luglio. Diodoro all’Aquila: la prima reazione? “Ero ad occhi chiusi quando il sindaco ha detto ’Aquila’. Non mi sono trattenuto, saltando dalla sedia. Troppo bello, non vedevo l’ora di alzarmi e andare via”. Mai paura di perdere il Palio? “Paura mai, non si deve averla. Però sapevo che c’era un solo risultato: super favoriti, meglio cavallo, miglior fantino dopo 34 anni che non vinci. Cose che servivano per restare super concentrato e mettere in fila il lavoro di una vita. Solo la pressione di dover centrare un unico risultato: paura mai”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio, parla Carapelli: l’emozione e il fioretto. “La mossa? Occorre memoria storica”

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