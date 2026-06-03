A Chiarini riapre il Santuario | emozione e memoria

Le campane hanno suonato a festa durante la riapertura del Santuario a Chiarini, suscitando emozioni tra i presenti. La cerimonia ha rappresentato non solo il ritorno di un luogo di culto, ma anche la ripresa di un punto di riferimento per la memoria collettiva della comunità. La riapertura ha coinvolto molte persone che hanno condiviso momenti di festa e di ricordo.

Le campane hanno suonato a festa e, per molti, quel suono aveva il sapore di un ritorno. Non soltanto la riapertura di una chiesa, ma la restituzione di un luogo che appartiene alla memoria collettiva di un’intera comunità. A Chiarini, a Castel di Lama, il Santuario della Madonna degli Angeli ha finalmente riaperto le sue porte, accogliendo fedeli, cittadini e visitatori in una giornata che resterà impressa nei ricordi di tanti. Per ore il santuario è tornato a vivere, attraversato da preghiere, incontri, racconti e sguardi colmi di emozione. Le celebrazioni organizzate dalla parrocchia e guidate da don Paolo Sabatini hanno accompagnato la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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