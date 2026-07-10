palio due serate di grandi sfide oltre duecento concorrenti in gara

Chi riuscirà a togliere all’Aquilon la coppa del Palio che sì è aggiudicata negli ultimi due anni? Cercheranno di farlo gli altri 15 rioni nella 28esima edizione del Palio di Codigoro, VI memorial Tello, che si svolgerà stasera e domani sera, sempre con inizio alle 20,30, al campo della Polisportiva Capitello, organizzato dalla stessa Polisportiva assieme all’ Avis e col patrocinio del comune di Codigoro. Saranno 218 i concorrenti che ogni sera si cimenteranno, con oltre un centinaio di under 18, in nove giochi previsti per ognuna delle due serate. Due nuovi rioni in gara ovvero Casar, La Ragazzola, che si aggiungono a Siè da Foli, Galanara, Cirenaica, Gombi, Korea, Pontequagliotto, Da Gor, Crusetula, Palpogna, Reale, Peep, Le Venezie, Capitello e il detentore Aquilon. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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