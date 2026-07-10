Pagelle Spagna Belgio – i Top e Flop del match valido per i quarti di finale del Mondiale

Notizia in breve

Durante i quarti di finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Belgio sono stati assegnati i voti ai giocatori. Le pagelle hanno evidenziato le prestazioni più e meno positive dei protagonisti sul campo. Il match ha visto alcune valutazioni alte per i giocatori che hanno contribuito maggiormente, mentre altri sono stati giudicati con voti più bassi. Le analisi si sono concentrate sulle singole performance, senza ulteriori commenti o interpretazioni.