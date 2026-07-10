Pagelle Spagna Belgio – i Top e Flop del match valido per i quarti di finale del Mondiale
Durante i quarti di finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Belgio sono stati assegnati i voti ai giocatori. Le pagelle hanno evidenziato le prestazioni più e meno positive dei protagonisti sul campo. Il match ha visto alcune valutazioni alte per i giocatori che hanno contribuito maggiormente, mentre altri sono stati giudicati con voti più bassi. Le analisi si sono concentrate sulle singole performance, senza ulteriori commenti o interpretazioni.
Pagelle Spagna Belgio: i voti ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026. Pagelle Spagna Belgio: le valutazioni dei protagonisti del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026. La Spagna stacca il pass per le semifinali del Mondiale superando il Belgio per 2-1 nella suggestiva cornice del SoFi Stadium, davanti a oltre 70.000 spettatori. U n quarto di finale vibrante, sbloccato alla mezz’ora da Fabián Ruiz e ripreso poco prima dell’intervallo da un gol storico di De Ketelaere, capace di spezzare l’imbattibilità record della difesa spagnola durata ben 649 minuti. Nella ripresa, dopo i clamorosi infortuni e l’altalena di emozioni, la zampata decisiva all’88’ del neoentrato Mikel Merino spedisce la selezione di Luis De La Fuente tra le prime quattro del mondo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Spagna-Belgio 2-1, le pagelle: Lamine Yamal intermittente, De Ketelaere non bastaMONDIALI 2026 - Ruiz e Merino decisivi, benissimo Laporte. Non brillante Yamal, che fatica a imporsi. Nel Belgio spenti De Bruyne e Lukaku. CDK promosso. eurosport.it
Bordata di Papa #Gueye dopo l’eliminazione del #Senegal contro il Belgio ? Parole fortissime che mettono in discussione tutto lo staff tecnico della Nazionale africana #Calcionews24 facebook