Pagelle Brasile Norvegia | i TOP e i FLOP della sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale

Nella partita degli ottavi di finale tra Brasile e Norvegia, sono stati individuati i giocatori con le migliori e peggiori prestazioni. La sfida ha visto alcuni atleti distinguersi per rendimento, mentre altri hanno deluso le aspettative. Nel frattempo, un calciatore che aveva annunciato il ritiro ha deciso di tornare a giocare, ma ora si trova a disputare partite in campionati dilettantistici. Un tifoso è stato ferito durante il derby tra Toro e Juventus, secondo quanto riferito.

Sule ci ripensa: dopo il ritiro torna in campo. ma riparte dai dilettanti Il tifoso ferito nel derby Toro Juve, Marco Basoccu: «Tornare allo stadio? Non me la sento, sono ancora troppo scosso» Anguissa verso il Besiktas? Italiano punta il centrocampista del Napoli: De Laurentiis fissa il prezzo Weghorst dice addio all’Ajax, è ufficiale: l’attaccante olandese riparte dal Twente. Quale eredità ha lasciato ai Lancieri Chi è Alessandro Romano, nuovo acquisto del Cagliari. Dagli inizi in Svizzera alle qualità perfette per Pisacane – VIDEO di Elia Serra Gonçalo Ramos al Milan, il segnale di svolta di Cardinale ai tifosi: ora occorre dare... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Bosnia-Italia, il commento di Fabio Caressa

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