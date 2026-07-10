Padova scontri con i carabinieri dopo un controllo | condanne per 4 anni agli attivisti del centro sociale Pedro

Durante un controllo antidroga in strada, alcuni attivisti del centro sociale Pedro hanno dato inizio a scontri con i carabinieri. Dopo l’intervento, quattro di loro sono stati condannati a quattro anni di reclusione. La vicenda ha suscitato ampie discussioni pubbliche, con accuse di violenza e proteste di solidarietà da parte di diversi gruppi. La vicenda si è sviluppata nel giro di pochi minuti, trasformandosi in un episodio molto discusso.

Quella che era partita come una verifica antidroga in strada si trasformò in pochi minuti in uno dei casi più discussi della scorsa primavera, tra accuse di violenze, polemiche politiche e manifestazioni di solidarietà. Giovedì il tribunale ha scritto la prima verità giudiziaria sui fatti del 15 aprile all’Arcella, condannando quattro attivisti del centro sociale Pedro. Il collegio presieduto dal giudice Alessandro Gusmitta ha inflitto un anno di reclusione a tre imputati — due trentenni e un ventiquattrenne, tutti padovani — riconoscendoli colpevoli di resistenza a pubblico ufficiale e assolvendo invece tutti dall’accusa di lesioni. Una ventiduenne è stata invece condannata a un anno e sei mesi per resistenza e lesioni aggravate nei confronti di un militare dell’Arma. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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CONTROLLO, SCONTRO TRA CARABINIERI E ATTIVISTI DEL PEDRO: 4 ARRESTI, 7 MILITARI FERITI | 16/04/2026

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