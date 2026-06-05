Paolo Fox rivela l' oroscopo del fine settimana 6 e 7 giugno 2026, concentrandosi in modo particolare su amore e lavoro. La Luna si trova in Acquario nella giornata di sabato, per poi entrare nella casa del Pesci domenica. Oroscopo Paolo Fox 6-7 giugno 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: dovrai contenerti nel parlare, e non rispondere alle provocazioni, anche perché con Venere contraria è meglio non scherzare. Chiediti cosa desideri per il tuo cuore. Lavoro: domenica riflessiva. Dovrai capire cosa vuoi davvero nella tua vita. Toro - Amore: weekend pieno di nervosismo. Vorresti maggiore equilibrio nella sfera affettiva. Lavoro: sfrutta queste 48 ore per recuperare energie e stabilità emotiva. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni astrologiche weekend del 6 e 7 giugno 2026

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L'Oroscopo di Paolo Fox di Oggi Venerdì 05/06/2026

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