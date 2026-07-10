Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Venerdì 10 luglio 2026
Oggi, per il segno della Bilancia, si segnala un aumento di tensione emotiva che può influire sulle decisioni quotidiane. Lo Scorpione potrebbe dover affrontare imprevisti sul lavoro, mentre il Sagittario riceve indicazioni di una possibile svolta in ambito personale. Per il Capricorno, si consiglia di mantenere la calma di fronte a alcune difficoltà. L’Acquario potrebbe ricevere notizie inaspettate, mentre i Pesci sono invitati a concentrarsi sul benessere interiore.
Oroscopo Paolo Fox oggi Venerdì 10 luglio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 10 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, armonia e desiderio di serenità caratterizzeranno le vostre giornate di questo inizio luglio 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it
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L'Oroscopo di Paolo Fox di Oggi Venerdì 10/07/2026
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