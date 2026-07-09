Per venerdì 10 luglio 2026, l’oroscopo di Paolo Fox prevede variazioni tra i segni. La Bilancia potrebbe affrontare cambiamenti, mentre lo Scorpione potrebbe ricevere segnali di stabilità. Il Sagittario potrebbe riscontrare opportunità, e il Capricorno potrebbe incontrare ostacoli. L’Acquario potrebbe sperimentare novità, mentre i Pesci potrebbero ricevere indicazioni di riflessione. Queste previsioni sono molto seguite quotidianamente in Italia, secondo quanto si apprende da fonti di settore.

Oroscopo Paolo Fox domani Venerdì 10 luglio 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa dicono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 10 luglio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, armonia e desiderio di serenità caratterizzeranno le vostre giornate di questo luglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 10 luglio 2026

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L'Oroscopo di Paolo Fox di Oggi Mercoledì 08/07/2026

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