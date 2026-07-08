Il 14 luglio 2026 si verifica una Luna Nuova in Cancro, segnando un nuovo inizio nel settore familiare e delle emozioni. Mentre l’Italia si avvicina a metà estate, le attività si concentrano su preparativi di ferie e organizzazioni domestiche. Il cielo suggerisce un momento di rinnovamento interiore e di attenzione alle relazioni più strette, con un focus particolare sul benessere familiare e sulle emozioni personali.

L'oroscopo della Luna Nuova in Cancro del 14 luglio 2026 racconta la semina più intima dell'estate: mentre l'Italia entra nel cuore di luglio, tra valigie da chiudere, città che rallentano e telefonate a casa per organizzare le ferie, il cielo apparecchia un nuovo inizio proprio nel segno della casa e degli affetti. Firma: Artemide – Aggiornato l'8 luglio 2026 Martedì 14 luglio alle 11:43 la Luna incontra il Sole a 21°59' del Cancro: è la Luna Nuova di luglio, il momento in cui si pianta ciò che si vorrà raccogliere nelle settimane a venire. Ma questo novilunio ha una particolarità rara: nasce dentro un cielo in revisione. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Oroscopo della Luna Nuova del 14 luglio 2026 in Cancro: la classifica dei 12 segni

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Lettura delle energie per la Luna nuova del 14 Luglio 2026 e per tutti i segni

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