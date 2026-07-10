Il prossimo 26 luglio, Orizzonti For Africa partirà per una nuova missione umanitaria a Zanzibar. L'associazione si concentrerà sull’assistenza ai bambini locali, portando aiuti e supporto diretto. La missione segue mesi di preparazione e si inserisce in un progetto internazionale di solidarietà.

Dopo mesi di preparazione, prenderà il via il prossimo 26 luglio la nuova missione umanitaria di Orizzonti For Africa, il progetto internazionale con cui l'omonima associazione di volontariato tranese, attiva da oltre 15 anni nel contrasto alla povertà alimentare e sanitaria, porterà il proprio sostegno alle comunità più fragili della Tanzania. Fino al 30 agosto, la volontaria missionaria Federica - da anni impegnata nelle attività internazionali dell'associazione - opererà tra l'isola di Zanzibar e diversi villaggi dell'entroterra tanzaniano, in stretta collaborazione con le associazioni locali che ogni giorno assistono bambini, famiglie e persone in condizioni di estrema vulnerabilità. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Orizzonti, l'associazione torna in Africa per una nuova missione di solidarietà: sarà a Zanzibar per aiutare i bambini

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