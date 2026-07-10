Oriocenter inizio di saldi senza corsa all’acquisto | 100mila persone in due giorni la lotta all’e-commerce si fa con servizi e assistenza ai clienti

I saldi estivi a Oriocenter sono iniziati con circa 100mila visitatori in due giorni, senza code o affollamenti significativi. La clientela si è presentata in modo tranquillo, senza una corsa agli acquisti. La gestione si concentra sull’offerta di servizi e assistenza ai clienti, piuttosto che sulla competizione con l’e-commerce. Non si sono verificati problemi di afflusso o di sovraffollamento nei negozi durante l’apertura.

Nessun assedio o file fuori dai negozi: i saldi estivi a Oriocenter sono iniziati con una buonissima affluenza, ma senza alcun affanno da parte dei consumatori nell’andare alla caccia dell’affare. Una tendenza sulla quale ha sicuramente inciso il fattore meteo, con il weekend di debutto delle vendite promozionali che è coinciso con giornate calde e soleggiate, ideali per una gita fuoriporta, un’escursione in montagna, una giornata al lago o in piscina: tutto l’opposto di un anno fa, quando la prima settimana di luglio era stata caratterizzata da piogge e temporali che avevano drasticamente ridotto le opportunità di svago all’aria aperta e avevano favorito invece un avvio col botto dei saldi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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