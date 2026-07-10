Orgoglio Amaranto in festa | un evento con ospiti internazionali e stretti legami con Arezzo

A una settimana dall'inizio della quinta edizione di Orgoglio Amaranto in Festa, il direttivo ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito all'evento. La manifestazione ha visto la partecipazione di ospiti internazionali e ha rafforzato i legami con la città di Arezzo. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sulle attività specifiche svolte durante l'evento.

Arezzo, 10 luglio 2026 – . Il direttivo: “Grazie a ogni singola persona che ha reso possibile tutto questo” A distanza di una settimana dall’inizio della quinta edizione di Orgoglio Amaranto in Festa è il momento di fare i ringraziamenti a chi ha permesso tutto questo. Una squadra ampliata di volontari, soci attivi di tutte le età, che hanno messo impegno e passione sul campo, è proprio il caso di dirlo, affinchè i tanti tifosi amaranto che sono venuti alla festa e le tante famiglie che abbiamo visto arrivare, abbiano potuto godere di una location unica, che offre anche temperature gradevoli per la sua posizione a ridosso delle colline di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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