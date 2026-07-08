orgoglio amaranto vicino alla scuola basket arezzo

L’Orgoglio Amaranto ha annunciato che non parteciperà alla prossima stagione, lasciando libera la squadra di basket di Arezzo. La decisione è stata comunicata oggi e implica l’assenza del club dal campionato. La scelta si basa su motivazioni di natura economica e organizzativa, secondo quanto riferito dai rappresentanti. La squadra di Arezzo si trova ora senza una formazione ufficiale per la prossima stagione, dopo aver annunciato l’interruzione dell’attività.

ARezzo, 8 luglio 2026 – : una scelta dolorosa ma di grande responsabilità. Orgoglio Amaranto esprime comprensione e vicinanza alla Scuola Basket Arezzo, che ha rinunciato all'iscrizione al prossimo campionato di serie B interregionale in mancanza di quel sostegno economico da parte dell'imprenditoria cittadina che aveva auspicato non solo nelle settimane scorse, ma da anni. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle, in passato, la difficoltà di avvicinare grandi investitori locali nel mondo del calcio e dello sport in generale e siamo profondamente dispiaciuti che Arezzo perda una squadra di basket che dava lustro a un'intera città militando in una categoria che permetteva visibilità ben oltre i confini regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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