Orfeo si dimette da Repubblica per andare alla corte di Del Vecchio

Da laverita.info 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giornalista ha annunciato le dimissioni da un quotidiano per trasferirsi a un’altra testata collegata a un grande gruppo editoriale. La decisione segue il caso di un collega coinvolto in una controversia e ha generato tensioni tra i membri della redazione. In una chat interna, alcuni scriventi esprimono preoccupazioni sulla perdita di radicamento romano e sulla centralizzazione delle attività a Milano, criticando la gestione del giornale.

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Dopo il caso di Sigfrido Ranucci il giornalismo «rosso» ha perso appeal. Infatti, in largo Fochetti, la paura corre sulla chat. Il messaggio più o meno dice così: «Portano tutto a Milano, diventeremo una redazione romana: a questi del giornale non gliene importa nulla». Neppure una parola per Mario Orfeo, forse il direttore meno amato tra quelli che sono passati da Repubblica, che ha annunciato le dimissioni. Se ne andrà questo giornalista «creato» dal cugino, l’ingegner Vincenzo Maria Greco, che era il braccio destro di Cirino Pomicino.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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