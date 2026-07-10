Operatori vs Big Tech | battaglia sulla rete delle telecomunicazioni

Dal 2010 al 2024, il traffico dati su rete fissa in Italia è cresciuto di venti volte e quello su rete mobile più di cento volte. Nel medesimo periodo, i ricavi lordi complessivi delle compagnie telefoniche sono diminuiti del 33%. Questi dati evidenziano un forte aumento dell’uso delle reti, mentre i ricavi non si sono adattati allo stesso ritmo, creando una disparità tra domanda e redditività nel settore delle telecomunicazioni.

Tra il 2010 e il 2024 il traffico dati da rete fissa in Italia è aumentato di venti volte e quello da rete mobile è più che centuplicato, eppure nello stesso arco temporale i ricavi lordi complessivi delle compagnie telefoniche sono crollati del 33%. Può sembrare un paradosso, invece è il risultato logico delle regole che governano il settore delle telecomunicazioni nel nostro Paese e in Europa. Da un lato, una concorrenza aggressiva che comprime i prezzi e assottiglia i margini, dall’altro la tecnologia che corre veloce e richiede sempre maggiori investimenti. Sullo sfondo, le grandi piattaforme digitali, che assorbono gran parte della domanda di connettività senza però contribuire a sostenere i costi di sviluppo della rete. 🔗 Leggi su Tpi.it

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