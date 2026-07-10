Opel Astra la prova de Il Fattoit – La libertà di scegliere – FOTO

La casa automobilistica ha aggiornato la dodicesima generazione del modello più venduto, che dal 1990 si chiama Astra, sostituendo la precedente denominazione Kadett. La nuova versione della vettura è stata oggetto di una prova pubblicata su Il Fatto.it, con immagini che ne mostrano i dettagli esterni. L'articolo si concentra sulle caratteristiche del modello, evidenziando le novità estetiche e tecniche rispetto alle versioni precedenti.

‹ › 1 7 opel astra. ‹ › 2 7 opel astra. ‹ › 3 7 opel astra. ‹ › 4 7 opel astra. ‹ › 5 7 opel astra. ‹ › 6 7 opel astra. ‹ › 7 7 opel astra. La casa del Fulmine prova a saettare attraverso il mercato con l’aggiornamento della dodicesima generazione del suo modello più prodotto, la Kadett, che dagli anni Novanta è diventata Astra. Opel, in linea con la strategia del gruppo Stellantis di cui fa parte, insiste sull’opzione multipla, ossia l’alimentazione convenzionale a gasolio, ibrida e plug-in oltre che elettrica. Sia come berlina a cinque porte da 4,37 metri di lunghezza e 2,67 di passo sia come Sportstourer da 4,64 (2,73) può tranquillamente essere la sola macchina di famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Opel Astra, la prova de Il Fatto.it – La libertà di scegliere – FOTO

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Prova Opel Astra: non comprarla prima di aver visto questo video

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