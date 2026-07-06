Gli Europe in concerto a Roma per il Rock in Roma 2026
Il ritorno di un’icona del rock internazionale. Il palcoscenico musicale della Capitale si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione estiva. Tra i grandi ospiti internazionali annunciati per la rassegna Rock in Roma 2026, spicca il nome degli Europe, leggendaria formazione svedese che ha scritto pagine fondamentali nella storia della musica hard & heavy mondiale. Il gruppo si esibirà il 7 luglio 2026 nella suggestiva cornice della Cavea, confermando la vocazione della città ad ospitare eventi di portata globale all’interno dei suoi luoghi più rappresentativi, come gli spazi all’aperto dell’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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We Came As Romans - bad luck (Live @ Rock For People 2026)
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Temi più discussi: Gli Europe a Rock in Roma 2026; All’Auditorium gli Europe, il Final countdown degli anni Ottanta; Europe a Marostica: il concerto di The Final Countdown il 5 luglio; Europe, la band simbolo degli anni 80 in concerto a Brescia.
Vendo n.1 biglietto per il concerto degli EUROPE - domenica 5 luglio - Marostica - zona poltronissima. Prezzo: € 50 (inferiore al prezzo pagato) facebook
il 17 Giugno 1980 i Led Zeppelin iniziano, con un concerto a Dortmund, in Germania, il Tour Over Europe 1980, quello che purtroppo sarà l’ultimo tour della più grande rock band della storia. Il tour durò dal 17 giugno al 7 luglio 1980, con 17 concerti in 13 citt x.com
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