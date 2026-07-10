Un uomo di 35 anni è stato ucciso all’alba del 10 luglio a Santadi, nel Sulcis, in Sardegna. La vittima è stata colpita al petto da un colpo di arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe stato scatenato da una lite. Un sospettato è stato portato in caserma per essere interrogato. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto.

Una lite sarebbe all’origine dell’omicidio avvenuto all’alba del 10 luglio a Santadi, nel Sulcis in Sardegna, dove un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al petto. È l’ipotesi investigativa su cui stanno lavorando i carabinieri, con il sospetto autore del delitto portato in caserma per l’interrogatorio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Cagliari. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono giunti i sanitari del 118. Ma non c’è stato nulla da fare se non accertarne il decesso. L’omicidio è avvenuto a Barrancu Mannu, una località di campagna nella periferia di Santadi. Secondo quanto emerso, ma senza ancora conferme ufficiali, tra i due sarebbe nata una discussione degenerata fino alla sparatoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sardegna, 35enne ucciso nel Sulcis con un colpo d’arma da fuoco al petto: sospettato portato in caserma

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