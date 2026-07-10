Una donna ha visto l’uomo uscire di corsa dalla casa vicina senza sentire rumori. La proprietaria, vicina di pianerottolo, ha riferito di conoscere bene la famiglia e di aver visto il bambino, definito un angioletto. La vicenda si è svolta in un appartamento vicino, a pochi passi dalla propria abitazione, separata da una parete. In quel momento, in televisione erano in corso i Mondiali.

LORETO - «La famiglia la conoscevo bene, il bambino è un angioletto». C'è solo una parete che separa la sua abitazione dal luogo del femminicidio, l'ennesimo nelle Marche, di Luigia Fortunato. Nenella Catalani è la proprietaria dello stabile e vicina di casa della 33enne uccisa dall'ex compagno al termine di una lite, ieri sera, all'interno dell'appartamento di via Bramante ora sotto sequestro. Luigia era in affitto dalla signora Catalani. Si conoscevano bene. Dividevano lo stesso pianerottolo: «Lui l'ho visto uscire di corsa da casa e andare via in auto - racconta sull'uscio del portone la signora Catalani - Era appena iniziata la partita (dei Mondiali di Calcio, alle 22, Francia-Marocco, ndr). 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Omicidio a Loreto, parla la proprietaria di casa e vicina di pianerottolo: «Ho visto lui uscire di corsa ma non abbiamo sentito nulla. In Tv c'erano i Mondiali»

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