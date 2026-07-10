A Loreto, una donna è stata uccisa in casa, mentre la vicina di pianerottolo ha raccontato di aver visto l’uomo uscire di corsa senza aver sentito nulla, perché in TV c’erano i Mondiali. La famiglia della vittima conosceva bene la donna, descrivendola come un’“angioletto”. La casa della vittima si trova a pochi passi dal luogo del delitto, separata da una parete. La comunità ha annunciato un lutto cittadino.

LORETO - «La famiglia la conoscevo bene, il bambino è un angioletto». C'è solo una parete che separa la sua abitazione dal luogo del femminicidio, l'ennesimo nelle Marche, di Luigia Fortunato. Nenella Catalani è la proprietaria dello stabile e vicina di casa della 33enne uccisa dall'ex compagno al termine di una lite, ieri sera, all'interno dell'appartamento di via Bramante ora sotto sequestro. Luigia era in affitto dalla signora Catalani. Si conoscevano bene. Dividevano lo stesso pianerottolo: «Lui l'ho visto uscire di corsa da casa e andare via in auto - racconta sull'uscio del portone la signora Catalani - Era appena iniziata la partita (dei Mondiali di Calcio, alle 22, Francia-Marocco, ndr). 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Omicidio a Loreto, la proprietaria di casa e vicina di pianerottolo: «Ho visto lui uscire di corsa ma non abbiamo sentito nulla. In Tv c'erano i Mondiali». Sarà lutto cittadino

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Omicidio a Loreto, parla la proprietaria di casa e vicina di pianerottolo: «Ho visto lui uscire di corsa ma non abbiamo sentito nulla. In Tv c'erano i Mondiali»Una donna ha visto l’uomo uscire di corsa dalla casa vicina senza sentire rumori.

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