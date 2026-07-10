Le Vetrine rossoblù sono il punto di partenza di un rito che coinvolge diverse generazioni, unendo passato e presente. Le strade del centro si riempiono di bandiere e magliette con i colori del Bologna, creando un’atmosfera di festa e appartenenza. Tra negozi decorati e tifosi radunati, si percepisce un legame che attraversa i decenni, rafforzato dalla presenza di giornali locali che raccontano questa passione condivisa.

Come si racconta una passione, una fede, un mondo? Come si raccontano Bologna e il Bologna? Come si raccontano il Carlino e la comunità? Storie dal rito pagano delle Vetrine rossoblù. Lo facciamo con Giancarlo Montanari, il decano dei macellai bolognesi e forse del pianeta, visto che la sua attività alla Pioggia è aperta dal 1244: il suo tifo va da Bulgarelli a Castro, il suo abbonamento al Carlino è entrato in casa nel 1938. E poi con il Bar Colonna, dove è stata ricreata la telecamera del ‘Toc toc’ di Orsolini: guardando dentro il manufatto, appare proprio Riccardo che esulta. E infine con la pizzeria Delfino: così tanti coupon da comprare il Carlino per 49 anni (sic!). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre la fede del Bfc: il racconto che unisce le generazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dalida e l’eternità di Mourir sur scène: i Bon Entendeur raccontano il potente remix che unisce le generazioni – INTERVISTA ESCLUSIVAI Bon Entendeur hanno realizzato un remix di “Mourir sur scène”, il brano interpretato dalla cantante francese scomparsa nel 1987, che ha coinvolto...

Fede e digitale: il Vangelo online unisce le famiglie del borgoLe famiglie del borgo si riuniscono ogni mattina davanti a uno schermo per ascoltare il Vangelo online.

Temi più discussi: Dopo le quattro ordinazioni lefebvriane; Lo scisma di Lefebvre si ripete 38 anni dopo; WeCa. Cammini della fede: come funziona la Webapp; Tigray, oltre il silenzio - Comunione e Liberazione.

Quando la fede si mette in cammino: oltre 300 mila pellegrini viaggiano per l'Italia alla scoperta di santuari e nuovi itinerari. Scopri i cammini più belli alle 15.15 su #TV2000: ospiti a @siamonoitv2000 Maurizio Forte dell’Associazione Amici del Cammino di Sa x.com

Come aumentare la mia CD e come funziona fede e ragione per le magie? reddit

Il sacro oltre la fede, svelati i segreti del volume d’arte Menarini su CimabueUn eccelso precursore del Rinascimento, autore di opere che spianarono la strada ad una rappresentazione del sacro molto più realistica e umana che in passato. È Cimabue il grande maestro raccontato ... milanofinanza.it

Il Sacro oltre la fede: svelati i segreti del Volume d’arte Menarini su CimabuePrecursore del Rinascimento, sommo maestro di Giotto e autore di opere che hanno indelebilmente segnato il panorama dell’arte italiana trecentesca, dando il via a una rappresentazione del sacro sempre ... tg24.sky.it