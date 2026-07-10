Oltre la fede del Bfc | il racconto che unisce le generazioni

Da ilrestodelcarlino.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le Vetrine rossoblù sono il punto di partenza di un rito che coinvolge diverse generazioni, unendo passato e presente. Le strade del centro si riempiono di bandiere e magliette con i colori del Bologna, creando un’atmosfera di festa e appartenenza. Tra negozi decorati e tifosi radunati, si percepisce un legame che attraversa i decenni, rafforzato dalla presenza di giornali locali che raccontano questa passione condivisa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come si racconta una passione, una fede, un mondo? Come si raccontano Bologna e il Bologna? Come si raccontano il Carlino e la comunità? Storie dal rito pagano delle Vetrine rossoblù. Lo facciamo con Giancarlo Montanari, il decano dei macellai bolognesi e forse del pianeta, visto che la sua attività alla Pioggia è aperta dal 1244: il suo tifo va da Bulgarelli a Castro, il suo abbonamento al Carlino è entrato in casa nel 1938. E poi con il Bar Colonna, dove è stata ricreata la telecamera del ‘Toc toc’ di Orsolini: guardando dentro il manufatto, appare proprio Riccardo che esulta. E infine con la pizzeria Delfino: così tanti coupon da comprare il Carlino per 49 anni (sic!). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

oltre la fede del bfc il racconto che unisce le generazioni
© Ilrestodelcarlino.it - Oltre la fede del Bfc: il racconto che unisce le generazioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Dalida e l’eternità di Mourir sur scène: i Bon Entendeur raccontano il potente remix che unisce le generazioni – INTERVISTA ESCLUSIVAI Bon Entendeur hanno realizzato un remix di “Mourir sur scène”, il brano interpretato dalla cantante francese scomparsa nel 1987, che ha coinvolto...

Fede e digitale: il Vangelo online unisce le famiglie del borgoLe famiglie del borgo si riuniscono ogni mattina davanti a uno schermo per ascoltare il Vangelo online.

Temi più discussi: Dopo le quattro ordinazioni lefebvriane; Lo scisma di Lefebvre si ripete 38 anni dopo; WeCa. Cammini della fede: come funziona la Webapp; Tigray, oltre il silenzio - Comunione e Liberazione.

Il sacro oltre la fede, svelati i segreti del volume d’arte Menarini su CimabueUn eccelso precursore del Rinascimento, autore di opere che spianarono la strada ad una rappresentazione del sacro molto più realistica e umana che in passato. È Cimabue il grande maestro raccontato ... milanofinanza.it

Il Sacro oltre la fede: svelati i segreti del Volume d’arte Menarini su CimabuePrecursore del Rinascimento, sommo maestro di Giotto e autore di opere che hanno indelebilmente segnato il panorama dell’arte italiana trecentesca, dando il via a una rappresentazione del sacro sempre ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web