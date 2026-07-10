L’aumento di segnalazioni di olivi colpiti dalla cecidomia, un insetto che danneggia le foglie e riduce la produzione, ha portato a un incremento dell’allerta tra gli olivicoltori della zona versiliese. Le condizioni di caldo favoriscono la diffusione di questo insetto, che rappresenta un problema per le coltivazioni di olivo. Le segnalazioni riguardano principalmente olivi della varietà olivo quercetano. La situazione è monitorata per valutare eventuali interventi di controllo.

Sale il livello di allerta anche fra gli olivicoltori versiliesi dopo l’incremento di segnalazioni di olivi che hanno subito l’attacco della cecidomia, la malattia diffusa da un insetto che attacca le foglie riducendo la capacità produttiva delle piante. La cecidomia fogliare è un piccolo insetto che è sempre stato presente negli oliveti e che prima veniva controllato da altri insetti antagonisti. L’innalzamento delle temperature ha modificato non solo la presenza della popolazione degli insetti, ma anche la crescita vegetativa degli olivi che adesso vivono diverse fasi di sviluppo. Il problema è che la cecidomia attacca la pianta proprio a partire dalle foglie più giovani, dai germogli, dove depone le larve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Olivo quercetano. Il caldo agevola l’insetto killer

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